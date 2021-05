Suite à un questionnaire réalisé par l'équipe du Sakifo pour sonder les participants sur leurs attentes lors du festival, celle-ci a décidé de repousser l'événement, prévu jusqu'ici en juin. "Le Sakifo ne pourra pas se tenir ce premier semestre, et ce pour les raisons suivantes entre autres : maintien des motifs impérieux, septaine, obligation d'accueillir le public en assis uniquement, impossibilité de mettre en place des espaces de restauration, buvette sur le site" liste l'équipe (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le taux d’incidence actuel est par ailleurs toujours élevé, et n'exclut donc pas le maintien de tout ou une partie des mesures de restrictions déjà en place, pour les semaines à venir. Après consultation des partenaires, institutions, artistes, professionnels et festivaliers, le Sakifo ne pourra donc pas se tenir en juin, comme prévu initialement.



"Nous avons hâte de vous retrouver et de partager avec vous une belle édition 2021 du Sakifo Musik Festival ! C’est pourquoi nous reviendrons très prochainement vers vous avec les dates et la programmation" assure l'équipe.

www.ipreunion.com / [email protected]