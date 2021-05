La société Réunion Pélagique Traiteur procède au retrait de la vente de certains produits suite à "un autocontrôle interne, entrant dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de l'entreprise, qui a mis en évidence dans ces produits, la présence potentielle de Listeria monocytogenes". Par mesure de précaution, l'ensemble de ces lots de production a fait l'objet d'un retrait/rappel (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Marque : Le Pêcheur Créole

- Numéro d’identification vétérinaire : FR-974.07.018-CE

- Période de commercialisation : Du 12/04/21 au 28/04/21

- Zones de commercialisation : Ile de La Réunion

- Distributeur : Grandes et Moyennes Surfaces locales

- Identification du danger : Détection de Listeria monocytogenes dans le cadre d’autocontrôle

- Remboursement : contacter le point de vente

- Contact consommateur : BOYER Ludovic 0692 25 60 06

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

Les magasins concernés par la distribution des produits ont procédé au retrait et au rappel en informant les consommateurs grâce à des affichettes mises sur les lieux de vente concernés. Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer, de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.

La société Réunion Pélagique Traiteur se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro suivant : 0692 25 60 06