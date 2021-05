Les vacances scolaires étant en approche, le Centre de sécurité requin rappelle dans un communiqué de presse "de redoubler de prudence avec l'arrivée de l'intersaison" lors de la pratique de sports nautiques. Des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque requin sont présentes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux dispositifs de sécurisation collective sont aujourd’hui proposés aux usagers :



• La ZONEX de Saint-Leu avec l’association Leu Tropical Surf Team et sa Water Patrol sur les spots de la Gauche et de replis de la commune. Le dispositif demande aux usagers d’être équipé d’un équipement de protection individuelle (EPI), d’avoir une licence à jour délivrée par la Fédération Française de Surf et d’avoir signé la " charte de bonne conduite ". Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Leu Tropical Surf Team.



• Le dispositif Vigie Requin Renforcée propose également aux usagers, un dispositif de sécurisation collective notamment sur le spot de Trois-Bassins.

Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Vrr Surveillance du Littoral et Instagram : vigiesrequin.



• Les Équipements de Protection individuelle : Le Centre Sécurité Requin rappelle que les conditions environnementales de pratique "doivent rester le premier facteur de mise à l’eau, et que le port d’un EPI ne peut en aucun cas justifier une mise à l’eau dans des conditions dégradées hors ZONEX". De plus le Centre Sécurité Requin indique qu’un entretien régulier de ces EPI est primordial pour maintenir un niveau optimal de fonctionnement.



Des tutos d’entretien sont aujourd’hui disponibles sur la page YouTube : Sécurité Requin.