BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 6 mai 2021 :



- CHU de La Réunion : les urgences peinent à recruter

- Dengue : "on n'avait jamais vu de stade aussi grave de la maladie"

- Un policier tué à Avignon dans une opération antidrogue

- Ibrahim Patel veut l'ouverture de tous les commerces le 8 mai et la fin des motifs impérieux le 9 juin

- Covid-19 : dépistages à Saint-André et Saint-Benoît ce mercredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Mauvais temps

Alors que de nombreux départs de médecins urgentistes sont prévus entre le mois de mai et le mois de juillet, le CHU de La Réunion peine à trouver des remplaçants. D'après nos informations, jusqu'à 17 médecins seraient sur le départ, pour des raisons variées. Problème : les remplacements ne sont pour l'heure pas garantis, mettant au passage en péril la deuxième ligne du SMUR en raison du manque de médecins

Les chiffres de la dengue n'ont jamais été aussi élevés à La Réunion, en presque quatre ans d'épidémie. Ce mardi 4 mai 2021, la préfecture et l'ARS ont annoncé 1.686 nouveaux cas, détectés en une semaine seulement. Trois personnes sont décédées, portant à cinq le nombre morts de la dengue depuis le début de l'année. Mais plus inquiétant encore, les formes graves se multiplient et le "choc de dengue", forme particulièrement sévère du virus, a été observé pour la première fois à La Réunion. Nous faisons le point sur cette flambée épidémique avec la docteure Christine Kowalczyk, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux.

Un policier a été tué mercredi lors d'une opération antidrogue à Avignon, un drame qui survient alors que l'exécutif a placé la lutte contre les trafics au coeur de ses priorités et que l'insécurité s'annonce un thème majeur de la campagne présidentielle.

Dans un courrier adressé au Préfet ce mardi 5 mai 2021, Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), demande la mise en place d'un calendrier de levée progressive des mesures de restriction. Notant que "plusieurs secteurs économiques sont au bord de la faillite", il réclame le passage du couvre-feu à 19 heures dès ce samedi 8 mai ainsi que "la réouverture des commerces non essentiels dans toutes les galeries commerciales; l'ouverture des terrasses pour les restaurants et les bars". Ibrahim Patel plaide aussi pour "le passage du couvre-feu à 22 heures, la réouverture complète des restaurants et des bars, salles de cinéma, de spectacle et de concert, salles de sport et discothèques" dès le 15 mai. Il demande également "la levée des motifs impérieux et de la septaine" dès le 9 juin prochain. Cette demande arrive alors que les chiffres de l'épidémie de Covid-19 n'ont jamais été aussi hauts à La Réunion

Afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans l'île, l'ARS La Réunion et les communes de Saint-André et de Saint-Benoît, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent des opérations de dépistage pour la population ce vendredi 7 mai 2021. Nous publions ici le communiqué de l'ARS.

Ce jeudi 6 mai 2021, le temps est mauvais. Matante Rosina va ramasser son linge qui a eu le temps de sécher. Des averses orageuses sont à prévoir à proximité des côtes. Aucune région ne semble épargnée. Dans l'après-midi, le temps s'améliore rapidement mais plus lentement sur l'Est. La mer est peu agitée à agitée.