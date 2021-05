Orange lance le programme "re" autour du recyclage, de la reprise et du reconditionnement à La Réunion. Son objectif est "de sensibiliser le grand public à l'impact environnemental des téléphones mobiles et renforcer ainsi sa démarche dans la collecte de mobiles" souligne l'entreprise. Orange se fixe également "une ambition sur le marché du téléphone reconditionnés". Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Orange s'est particulièrement engagé à sensibiliser ses clients au fait de donner une seconde vie aux équipements et au recyclage des mobiles cassés ou inutilisés depuis de nombreuses années. Orange accélère la collecte de mobiles et se lance sur le marché du reconditionné à la Réunion.

A l’occasion du lancement de ce programme, Jean Marc ESCALETTES, Directeur d'Orange déclare : " Ce programme " re " illustre notre volonté de renforcer notre engagement en matière d’économie circulaire dans l’ensemble de nos activités et de nos pratiques. Il a aussi pour ambition d’impliquer l’ensemble de notre écosystème en renforçant l’information du consommateur, en nous aidant à mobiliser et responsabiliser les partenaires qui travaillent avec nous. Tous ensemble, nous serons à la hauteur du défi et transformerons durablement nos modes de production. "

- Les trois piliers du programme " re " : Recyclage, Reprise, Reconditionné -

Recyclage

Orange recycle les téléphones qui ne sont plus fonctionnels ou qui n’ont plus de valeur marchande. Orange Réunion s’inscrit dans la démarche d’Orange France, le seul opérateur en Europe à avoir déployé une filière de collecte solidaire de recyclage pour les mobiles de bout en bout. Le principe conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale et solidaire. Pour cela, Orange travaille en partenariat avec Emmaüs International. L’intégralité des bénéfices du recyclage à la Réunion et en métropole est reversée à l’association.

Reprise

Avec l’offre Orange reprise, les clients peuvent échanger un téléphone en boutique, contre une remise immédiate ou un bon d’achat. Orange les rachète au prix de l’argus du jour. La reprise permet de donner une seconde vie au mobile et 1 euro est versé au réseau Emmaüs Réunion pour chaque reprise.

Dans le cadre du lancement du programme, en plus de la valeur du téléphone repris, une remise supplémentaire (jusqu’à 100 euros) est proposée pour toute acquisition d’un nouveau téléphone parmi une sélection de mobile à découvrir sur la page Orange reprise du site Orange.re



Reconditionné

En alternative à l’achat d’un téléphone neuf, Orange propose à la vente une gamme de téléphones reconditionnés. Orange a sélectionné, pour sa gamme de produits reconditionnés, des experts français de la seconde vie mobile : Again et Recommerce. Les smartphones reconditionnés sont des terminaux qui ont fait l’objet d’un contrôle sur plus de 35 points techniques, de réinitialisation à 100%, ils sont livrés avec des accessoires neufs et compatibles et sont garantis un an.

L’engouement des français pour le reconditionné est notable : 60% ont déjà acheté un produit d’occasion dans les 12 derniers mois1. Et près d’un quart a déjà acheté un smartphone d’occasion, une tendance plus marquée chez les 16-34 ans2.

Dès le 3 Mai, les mobiles reconditionnés seront disponibles dans les Smartstores de Châtel et du Port (actuellement fermé pour raison sanitaire) puis dans l’ensemble des boutiques fin Juin. Orange propose un espace de présentation pérenne dédié au programme " re ". Les visiteurs pourront continuer à venir déposer leurs mobiles dans le bac de collecte et découvrir les solutions de recyclage, de reprise ainsi que notre gamme de mobiles reconditionnés.

- Orange accompagne les clients dans leurs usages numériques -

Le site bienvivreledigital.orange.fr accompagne les utilisateurs dans leurs usages numériques et partage toutes les bonnes pratiques pour une consommation plus responsable.

- Les engagements d’Orange en matière d’économie circulaire -

Lors de la COP 21, en décembre 2015, Orange s’est engagé à intégrer au sein de son organisation les principes d’économie circulaire. Cette ambition est renforcée avec son plan stratégique Engage2025 :

- Eco-conception des produits de la marque Orange afin de réduire les impacts à leurs sources.

- Collecte des équipements de ses clients, avec des partenaires externes agréés ou des filières collectives en se fixant notamment comme objectif 30 % de mobiles collectés usagés.

- Développement des matériels reconditionnés en redonnant une seconde vie aux équipements, avec un objectif de plus de 90% des terminaux fixes (tels que les box) collectés.

Sur les mobiles, l’objectif fixé par Orange à horizon 2025 est que 10% du volume des ventes se fassent sur du reconditionné. Orange souhaite à l’horizon de son plan stratégique que 20% de ses Capex (investissements réseaux) budgétés pour les équipements Réseaux et IT soient utilisés pour acheter des équipements reconditionnés.

Le Groupe a l’ambition d’anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA en étant net zéro carbone d’ici 2040, malgré l’explosion des données sur les réseaux.