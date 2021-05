Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Les régions nord, ouest et sud restent placés en vigilance fortes pluies et orages au moins jusqu'à 16 heures, prévient Météo France ce jeudi matin 6 mai 2021. "Après une nuit clémente, les orages se développent à nouveau à proximité de l'île. Ces orages devraient concerner une grande partie du département en cours de matinée" notent les météorologues. Ils avaient placé ces régions en vigilance dès 19 heures mercredi soir. Cet épisode d'averses et de coups de tonnerre devrait prendre fin dans la soirée de ce jeudi, indique Météo France (Photo rb/www.ipreunion.com)

