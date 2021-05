BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 7 mai 2021 :



- Levée progressive des restrictions : de l'utilité relative du couvre-feu

- Besoins en main d'oeuvre : 35.100 projets de recrutement à La Réunion

- Le volcan fait son show depuis 29 jours

- Le ministère des Outre-mer lance une concertation des forces vives mahoraises

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée

Levée progressive des restrictions : de l'utilité relative du couvre-feu

Comme vous l'annonçait Imaz Press ce jeudi 6 mai, le préfet table sur un calendrier en plusieurs étapes jusqu'au 30 juin pour lever les mesures anti-Covid mises en place sur le territoire. Ainsi le couvre-feu va être assoupli, les réouvertures font se faire petit à petit et le motif impérieux va être progressivement allégé... et ce alors que les chiffres du Covid n'ont jamais été aussi hauts. Tout comme la dengue, qui atteint de tristes records de contaminations. La levée progressive des restrictions est un soulagement pour toutes et tous, à n'en pas douter. Mais ce calendrier, mis en relation avec les chiffres de l'épidémie, n'est-il pas finalement un aveu de l'échec de ces mesures ?

Besoins en main d'oeuvre : 35.100 projets de recrutement à La Réunion

Les établissements publics et les associations envisagent 14.600 recrutements en 2021, soit 1.100 de plus qu'en 2020 (+9%), annonce Pôle emploi, en publiant les résultats d'une enquête sur les besoins en main d'oeuvre. Plus de 9 embauches sur 10 relèvent des secteurs de l'administration publique et enseignement, de la santé et action sociale, et des activités associatives. Nous publions ici le communiqué de Pôle emploi Réunion.

Le volcan fait son show depuis 29 jours

L'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise depuis 29 jours désormais. L'amplitude du trémor volcanique, l'indicateur d'une émission de lave en surface, a repris sa tendance à lentement décroitre depuis le 2 mai après avoir stagné du 29 avril au 1er mai, ."Son amplitude reste cependant significative, atteignant encore 50% de l'amplitude maximum observée durant cette éruption, le 13 avril" précise cependant l'OVPF. Au mois d'avril 2021, l'observatoire a par ailleurs enregistré au niveau du massif du volcan un total 1.575 séismes volcano-tectoniques sous les cratères sommitaux, 51 séismes profonds, et 366 effondrements -dans le Cratère Dolomieu, les remparts de l'Enclos Fouqué et du Piton de Crac, et de la Rivière de l'Est

Le ministère des Outre-mer lance une concertation des forces vives mahoraises

A la demande de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, a engagé depuis début avril et poursuivra jusqu'au 25 mai une concertation des forces vives mahoraises afin de recueillir leurs propositions. Les quatre thèmes qui seront au coeur du projet de loi porteront sur l'égalité en matière de droits économiques et sociaux, le renforcement de l'État régalien face aux défis sécuritaires et migratoires, l'accélération du développement de Mayotte, le renforcement du Conseil départemental, et avancer sur les thèmes de la jeunesse et de l'insertion

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée

Ce vendredi 7 mai 2021, Matante Rosina a prévu une belle journée sur La Réunion. L'atmosphère est plus fraiche et sèche qu'hier. Même dans les Hauts il fait beau, les nuages sont rares. Ils se sont installés dans l'Est l'après-midi et apporteront quelques petites averses sans importance. Le vent souffle sur les plages. Une petite houle australe fait son entrée dans l'Ouest et le Sud. Les températures continuent à baisser, surtout la nuit.