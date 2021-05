Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Comme annoncé en fin d'année 2020, Corsair ouvrira une desserte au départ de La Réunion et Mayotte à destination de Marseille et Lyon, à partir du 20 juin 2021 "afin de faciliter l'accès aux régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA". Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, en vols directs jusqu'à Marseille, puis un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, sans changement d'appareil, bagages restant à bord pour les clients à destination de Lyon. Nous publions le communiqué complet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme annoncé en fin d'année 2020, Corsair ouvrira une desserte au départ de La Réunion et Mayotte à destination de Marseille et Lyon, à partir du 20 juin 2021 "afin de faciliter l'accès aux régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA". Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, en vols directs jusqu'à Marseille, puis un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, sans changement d'appareil, bagages restant à bord pour les clients à destination de Lyon. Nous publions le communiqué complet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)