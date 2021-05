Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Les établissements publics et les associations envisagent 14.600 recrutements en 2021, soit 1.100 de plus qu'en 2020 (+9%), annonce Pôle emploi, en publiant les résultats d'une enquête sur les besoins en main d'oeuvre. Plus de 9 embauches sur 10 relèvent des secteurs de l'administration publique et enseignement, de la santé et action sociale, et des activités associatives. Nous publions ici le communiqué de Pôle emploi Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les établissements publics et les associations envisagent 14.600 recrutements en 2021, soit 1.100 de plus qu'en 2020 (+9%), annonce Pôle emploi, en publiant les résultats d'une enquête sur les besoins en main d'oeuvre. Plus de 9 embauches sur 10 relèvent des secteurs de l'administration publique et enseignement, de la santé et action sociale, et des activités associatives. Nous publions ici le communiqué de Pôle emploi Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)