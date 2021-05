Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Mercredi 05 Mai à 14H41

Ce vendredi 7 mai 2021, Matante Rosina a prévu une belle journée sur La Réunion. L'atmosphère est plus fraiche et sèche qu'hier. Même dans les Hauts il fait beau, les nuages sont rares. Ils se sont installés dans l'Est l'après-midi et apporteront quelques petites averses sans importance. Le vent souffle sur les plages. Une petite houle australe fait son entrée dans l'Ouest et le Sud. Les températures continuent à baisser, surtout la nuit.

