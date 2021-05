Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

A la demande de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, a engagé depuis début avril et poursuivra jusqu'au 25 mai une concertation des forces vives mahoraises afin de recueillir leurs propositions. Les quatre thèmes qui seront au coeur du projet de loi porteront sur l'égalité en matière de droits économiques et sociaux, le renforcement de l'État régalien face aux défis sécuritaires et migratoires, l'accélération du développement de Mayotte, le renforcement du Conseil départemental, et avancer sur les thèmes de la jeunesse et de l'insertion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A la demande de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, a engagé depuis début avril et poursuivra jusqu'au 25 mai une concertation des forces vives mahoraises afin de recueillir leurs propositions. Les quatre thèmes qui seront au coeur du projet de loi porteront sur l'égalité en matière de droits économiques et sociaux, le renforcement de l'État régalien face aux défis sécuritaires et migratoires, l'accélération du développement de Mayotte, le renforcement du Conseil départemental, et avancer sur les thèmes de la jeunesse et de l'insertion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)