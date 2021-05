BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi 8 mai 2021 :



- Couvre-feu : on gagne une heure

- Armistice du 8 mai 1945 : La Réunion célèbre la fin de la Seconde Guerre Mondiale

- Covid-19 : Les Seychelles durcissent de nouveau les restrictions sanitaires

- Rétro : Vaccination, concours, double épidémie, urgences, levée des restrictions

- En Corrèze, désobéir pour vivre en pleine nature

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon, le ciel est bleu

Couvre-feu : on gagne une heure

Peu de changements en ce samedi 8 mai 2021 : le préfet a à nouveau reconduit les restrictions sanitaires. C'est à partir du 19 mai que certains allègements notables seront réalisés. Mais le couvre-feu est décalé d'une heure, et commence donc à 19h au lieu de 18h. Une heure de liberté gagnée durant laquelle notre vie va changer : faire ses courses en sortant du travail, se permettre un petit jogging en fin de journée ou encore profiter pleinement des embouteillages sans craindre une amende parce qu'on n'est pas rentré à temps chez soi...

Armistice du 8 mai 1945 : La Réunion célèbre la fin de la Seconde Guerre Mondiale

Comme chaque année, la France commémore en ce 8 mai 2021 la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec la capitulation de l'Allemagne. Malgré les 11.000 kilomètres qui la séparait du théâtre des vraies opérations, sur le continent européen, La Réunion a activement participé à cette guerre, des Réunionnais ayant donné leur vie pour la liberté, et notre île ayant vécu des périodes particulièrement douloureuses. Retour sur cinq années de guerre

Covid-19 : Les Seychelles durcissent de nouveau les restrictions sanitaires

Les autorités seychelloises ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour éviter une hausse des cas de Covid dans le pays. Depuis mardi les Seychelles ont décidé de prolonger d'une semaine les vacances scolaires en cours dans le pays, de raccourcir d'une heure la fermeture des magasins bars et casinos, le soir, et d'interdire tous rassemblements. Les entreprises sont encouragées à laisser leurs employés à la maison, ou sinon de passer en Télétravail quand c'est possible.

Vaccination, concours, double épidémie, urgences, levée des restrictions

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 3 mai - Vaccination désormais ouverte aux plus de 50 ans

* Mardi 4 mai - Concours nationaux : les candidats réunionnais pénalisés par un trajet semé d'embûches

* Mercredi 5 mai - Covid-19 et dengue, La Réunion plus que jamais frappée par une double épidémie

* Jeudi 6 mai - CHU de La Réunion : les urgences peinent à recruter

* Vendredi 7 mai - Covid-19 : l'aveu d'échec des mesures restrictives

En Corrèze, désobéir pour vivre en pleine nature

Dans un écrin boisé du causse corrézien, un couple et ses deux fillettes vivent dans une cabane, au rythme des saisons. Ils prônent la "désobéissance fertile", un retour à la nature pour la "régénérer" qui n'est pas forcément du goût des voisins. A Chasteaux, 800 habitants, aux confins de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne, la cabane de Jonathan Attias, 34 ans et Caroline Perez, 35 ans, est en bois avec des murs en paille, recouverts de terre glaise locale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon, le ciel est bleu

Ce samedi 8 mai 2021, Matante Rosina sent que l'hiver est en approche à cause d'un petit vent frais de secteur sud. Ce matin, le ciel est bleu sur la majeure partie de l'île. Quelques nuages sont tout de même visibles de Saint-Pierre à Saint-Philippe et laissent tomber quelques gouttes. Les nuages envahissent les premières pentes au fil des heures. Le littoral semble épargné. Dans l'après-midi les nuages débordent dans les Hauts de Sainte-Rose ou vers la Possession.