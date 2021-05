A Saint-Louis, après la création de l'Agence France Services à la Plaine des Makes, les écarts de la commune de Saint-Louis vont bénéficier d'un service public social itinérant et connecté : l'Acadis Mobile. Cette innovation numérique, porté par le CCAS de Saint-Louis vise à répondre à la demande des habitants qui souhaitent plus de proximité dans la relation de services. Ainsi l'Acadis Mobile démarre ses activités le 4 mai 2021. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Louis. (Photo : ville de Saint-Louis)

L’ACADIS Mobile, solution développée par le CCAS de Saint-Louis, a un double objectif :

• lutter contre l’isolement des habitants en rapprochant les services publics sociaux des lieux de vie ;

• lutter contre le non-recours aux droits sociaux en renforçant l’accompagnement personnalisé des individus et en promouvant leur autonomie digitale.

Le CCAS de Saint-Louis, dont la subvention municipale a été augmentée de 182 000 euros au dernier budget primitif, se recentre ainsi sur son cœur d’activité pour accompagner les publics les plus démunis.

- Les modalités -

L’ACADIS Mobile circulera pendant toute la semaine, selon un calendrier précis, sur l’ensemble des quartiers éloignés de la commune de Saint-Louis, notamment Petit-Serré, Les Canots, le Tapage, Bellevue.

• L’accueil du public se fera le matin sur rendez-vous par la plateforme d’appels du CCAS au 0262 444 500 ou sur place de façon inconditionnelle et s’appuiera sur le réseau de Maisons Communales de Proximité existant. Selon l’évolution de la demande, d’autres équipes mobiles pourront être mises en place Saint-Louis détient un taux de pauvreté malheureusement très élevé. Le défi est donc d’agir de façon plus efficace et coordonnée pour faire baisser ce taux de façon significative. La collectivité joue un rôle de coordination locale et d’impulsion qui peut réellement contribuer à renverser durablement cette tendance.

L’accès aux droits sociaux fondamentaux a pour but, par un principe de solidarité, de réduire les difficultés quotidiennes des personnes les plus vulnérables. Cependant, pour des raisons très diverses, beaucoup de personnes n’y accèdent pas.

L’ACADIS Mobile proposera aux habitants qui le souhaitent un diagnostic complet pour identifier leurs droits sociaux manquants et aussi un suivi personnalisé pour lever les droits sociaux manquants identifiés. Le CCAS peut aujourd’hui, réaliser près de 2000 diagnostics par an.

- Autonomie digitale -

Parmi les services proposés, l’accompagnement et la médiation numérique sont essentiels. Le coaching personnalisé est privilégié pour permettre aux personnes éloignées du digital d’acquérir les compétences de base.

Chaque usager bénéficiera d’une trousse digitale de base (création d’une adresse électronique, d’un compte France Connect, d’un coffre numérique pour stocker ses papiers (6 500 coffres déjà créés) et d’un accompagnement à la création et à la gestion des espaces personnels pour l’accès aux droits (CAF, Ameli, retraite, Pôle Emploi, etc.). Par ailleurs, des ateliers d’apprentissage numériques seront également proposés au sein des Maisons Communales de proximité et animés par le personnel de L’ACADIS Mobile.