Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Ce samedi 8 mai 2021, Matante Rosina sent que l'hiver est en approche à cause d'un petit vent frais de secteur sud. Ce matin, le ciel est bleu sur la majeure partie de l'île. Quelques nuages sont tout de même visibles de Saint-Pierre à Saint-Philippe et laissent tomber quelques gouttes. Les nuages envahissent les premières pentes au fil des heures. Le littoral semble épargné. Dans l'après-midi les nuages débordent dans les Hauts de Sainte-Rose ou vers la Possession.

