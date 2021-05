Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Le gouvernement a annoncé la création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte et un vaste plan de reboisement pour l'île aux parfums. La réserve s'étendra sur 2.801 hectares de forêt, répartis sur six massifs. Objectif : protéger les îlots naturels des forêts sur les monts et les crêtes de l'île. Le plan de reboisement, lui, va couvrir 150 hectares d'ici 2023.

