Ce dimanche 9 mai 2021, Olivier Hoarau, actuel maire du Port et candidat aux élections régionales, présente sa liste pour le scrutin prévu les 20 et 27 juin prochains. En tout, 47 colistiers de la liste "Ansanm, Alon Réyoné", mouvement politique créé par Olivier Hoarau à l'occasion. C'est le premier candidat à dévoiler sa liste dans son intégralité. (Photos mm/www.ipreunion.com)

Cette équipe est "constituée de femmes et d'hommes investis dans leurs quartiers, dans le monde économique, agricole, de la pêche. Des personnes qui tous les jours font La Réunion".

- Les grands axes du programme -

Olivier Hoarau rappelle les grands principes de sa candidature. "Quel projet de la société pour La Réunion avec plus d'un million d'habitants demain ? Cela ne peut s'envisager qu'en s'occupant du quotidien immédiatement." Le candidat rappelle son souhait de mettre en place "un réseau ferré" à La Réunion et une révision du schéma d'aménagement régional. "Nous construirons aussi de nouveaux lycées" ajoute le candidat qui souhaite aussi moderniser les communes, avec "une équité des aides" : "arrêter avec le copinage".

Il est aussi question de santé publique : "nous exigerons plus de transparence dans les décisions" annonce Olivier Hoarau. L'occasion de parler de la dengue et d'affirmer que s'il est élu, le candidat renforcera le déploiement de bridages pour lutter contre le virus, dès son élection.

Sur le plan de l'écologie, il souhaite "soutenir le secteur de la canne, oui la Région s'impliquera davantage dans la vie agricole de notre île". Parmi les défis qu'il souhaite relever, "celui de l'énergie". Olivier Hoarau porte aussi un projet "zéro barquette plastique d'ici 2030" : "nous proposerons un projet ambitieux appelé Pacte vert régional". La présentation de sa liste se tient d'ailleurs ce dimanche 9 mai, jour de marche pour le climat, rappelle-t-il.

"Nous organiserons aussi dès notre arrivée une grande conférence sur la formation à La Réunion, elle aura pour objectif de créer un plan de formation des Réunionnais, pour être en adéquation avec les entreprises" ajoute le candidat. Côté entreprises, "nous préparerons la sortie de crise, et déployer des moyens d'ambition pour êttre plus compétitifs. Je crois en notre potentiel d'innovation et d'adaptation".

Olivier Hoarau souhaite aussi déployer "une compagnie maritime régionale", un projet à long terme visant à rayonner dans l'océan Indien. Sur le plan de la culture, "il nous faudra là aussi recréer les conditions de la confiance. Nous consulterons les acteurs pour renforcer l'emploi et la formation aux métiers culturels, et soutenir la création".

Le sport lui aussi est capital pour le candidat. "Nous nous engageons à encourager l'accès au sport pour le plus grand nombre tout comme le sport de haut niveau". Enfin le soutien aux médias et à l'illettrisme fait partie des projets du candidat.

