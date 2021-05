BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 9 mai 2021 :



-

- "Mai à vélo" avec le Vélo club dionysien

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : du blues pour les agences de voyages

- Gastronomie : l'innovation au service du goût, Elena Arzak, triple étoilée espagnole

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Inondation de soleil

1

"Mai à vélo" avec le Vélo club dionysien

Le Vélo club de Saint-Denis (VCSD) participe à l'opération "Mai à vélo", crée par le collectif du même nom pour faire "découvrir le vélo sous toutes ses formes". Le club dionysien est le seul de l'île à s'être engagé dans cette démarche. Plusieurs activités et démonstrations sont proposer au cours de cette opération. L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique d'un mode de déplacement doux

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : du blues pour les agences de voyages

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici et il est peu maigre. Plat unique : les employés d'une agence de voyage se mettent à pousser la chansonnette (avec des notes plus ou moins justes) avec humour. "Voyager encore", le titre de leur "tube", raconte les difficultés rencontrées depuis un an par le secteur.

Gastronomie : l'innovation au service du goût, Elena Arzak, triple étoilée espagnole

Seule femme à la tête d'un restaurant trois étoiles en Espagne, Elena Arzak est certes une héritière, elle n'en est pas moins une défricheuse, assoiffée d'innovation, mais toujours au service du goût et du Pays basque. Entre son imprimante 3D, sa centrifugeuse et sa bibliothèque de saveurs, cette petite brune énergique reçoit l'AFP dans son "laboratoire" au-dessus du restaurant "Arzak" à Saint-Sébastien (nord). Ici, des centaines de boîtes marquées par un code QR (code-barres à réponse rapide) renferment des goûts, des textures, des secrets.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Inondation de soleil

Ce dimanche 9 mai 2021, Matante Rosina est ravie de ce week-end ensoleillé. Elle pense que le temps d'aujourd'hui sera à peu près identique à celui de la veille. En début d'après-midi, comme tous les jours, la couverture nuageuse s'étale et le littoral continue à être arrosé de beaux rayons de soleil. En fin de journée, quelques pluies feront leur apparition sur les flancs montagneux du Nord et du Nord-Est. Les températures sont en légère baisse par rapport à la veille (Entre 23 et 28°C sur le littoral et entre 14 et 20° dans les Hauts).