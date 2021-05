Patrick Lebreton, candidat aux élections régionales et tête de liste de "La Réunion des Territoires", présente ce dimanche 9 mai 2021 sa liste au Barachois (Saint-Denis). "Une liste représentative des 5 territoires de La Réunion" affirme l'actuel maire de Saint-Joseph. (Photos mm/www.ipreunion.com)

Patrick Lebreton commence en se réjouissant de l'engouement provoqué, il indique alors avoir du malheureusement "faire des choix", choix qui ne sont pas encore totalement arrêtés. C'est donc une liste terminée "à 91%" que le candidat aux régionales présente ce dimanche. 43 noms sont présentés en tout, le temps de finir "les ajustements de dernière minute".

"Je n'ai pas peur de dire que cette liste a commencé à s'imaginer dès les municipales où des contacts ont été pris", indique le candidat. 45 noms, auxquels s'ajoutent deux remplaçants, que Patrick Lebreton remercie en premier lieu.

Cette liste est, affirme Patrick Lebreton, représentative des "cinq territoires de La Réunion, l'ouest, l'est - trop souvent oublié -, le nord, le sud que je connais bien, et le centre, très important". Le candidat précise que "chaque candidat porte un projet spécifique".

Le Nord a 6 représentants, l'Est en a 10, l'Ouest en a 7, et on en compte plus de 15 dans le Sud. Un déséquilibre assumé par Patrick Lebreton qui veut se concentrer sur les micro-régions autres que celle du siège de la Région. "C'est ça La Réunion des territoires." Par ailleurs, 19 colistiers habitent dans les hauts.

La plus jeune des colistiers est étudiante à Saint-Denis, deux étudiantes composent d'ailleurs cette liste. D'anciens maires composent la liste comme Eric Fruteau, également ancien maire de la Cirest. Plusieurs noms de conseillers ou anciens conseillers municipaux font également partie de cette liste. Chaque nom s'accompagne d'une brève description des personnes composant la liste. Plusieurs noms étaient déjà sur la liste de Patrick Lebreton en 2015. Côté sport, la traileuse Marcelle Puy est aux côtés du candidat. Elle présente son combat : aider les jeunes à faire du sport, et lancer un vrai centre dans ce but.

"Nous avançons pour un projet qui fait les Réunionnais. Ce projet c'est faire en sorte que la Région ne reste plus bloquée à Moufia, mais au contraire qu'on la conçoive à son siège et qu'on sache rendre la Région aux territoires" affirme Patrick Lebreton.

