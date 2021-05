Retrouvez ici toutes les modifications de la circulation pour les jours à venir. Le CRGT vous souhaite bonne route et bonne semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 de St Leu Portail à Etang Salé, travaux de fauchage en accotement du lundi 10 au mercredi 12 mai puis le vendredi 14 mai. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier mobile.

RN1 - St Pierre/Pierrefonds - Travaux sur réseau d'assainissement

Sur la RN1 à St Pierre secteur Pierrefonds, travaux sur réseau d'assainissement en accotement du lundi 3 au vendredi 7 mai. BAU neutralisée de 7h30 à 16h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 rte du Littoral entre St Denis et La Possession et sur la RN6 montée U2 dans les deux sens, travaux de balayage en terre-plein central les nuits du lundi 3 au vendredi 7 mai. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 19h30 à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux de réalisation d’un muret

Sur RN1 à St Paul, échangeur Barrage, travaux de réalisation d’un muret jusqu'au vendredi 7 mai. Neutralisation de la voie de droite et la bretelle insertion de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul / St Leu - Travaux de pose des réflecteurs et dispositif zone d’ombre

Sur la RN1 de St Paul Rivière des Galets à St Leu Petite Ravine, travaux de pose des réflecteurs et dispositif zone d’ombre la nuit du vendredi 7 mai. Neutralisation de voies dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier de 20h à 5h

RN2 - Petite Ile - Travaux d’aménagement de piste cyclable

Sur la RN2 à Petite île, au lieu-dit " Grand Anse ", travaux d’aménagement de piste cyclable les nuits du lundi 3 au mardi 15 juin. Alternat de 19h à 4h.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de dérasement et nettoyage de fil d’eau

Sur la RN2 de l'autopont du Chaudron à St Denis, jusqu'à l'échangeur de Bourbier à St Benoit, travaux de dérasement et nettoyage de fil d’eau la nuit du vendredi 7 mai. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier dans un sens ou dans l'autre.

RN3 - La Plaine des Cafres - Travaux de raccordement électrique

Sur la RN3 à la Plaine des Cafres, pour permettre des travaux de raccordement électrique, la circulation sera interdite dans le sens montant entre la rue du Père Hauck et la rue de Metz, de 7h à 16h jusqu’au vendredi 4 juin. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - L'Entre-Deux/Route de l'Entre-Deux - Travaux de confortement de falaise

Sur la RD26 Route de l'Entre-Deux, travaux de confortement de falaise jusqu'au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de construction de parapets

Le Tampon/Rte Hubert Delisle, travaux de construction de parapets maçonnés renforcés. Circulation alternée de 07h à 16h jusqu'au 21/05/21.

RD55 - Route de la Petite Plaine - Travaux sur réseau eau potable

Sur la RD55 à La Plaine des Palmistes Route de la Petite Plaine, travaux sur le réseau d'alimentation en Eau Potable jusqu'au 31 mai. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Paul / Cap Lahoussaye - Travaux d’inspection de tunnel

Sur la RN1 St Paul Tunnel Cap Lahoussaye sens Sud/Nord Travaux d'inspection du tunnel le mercredi 12 mai. Voie réservée neutralisée de 10h à 15h.

RN1 – Le Port/St Paul - Travaux

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur du Sacré Coeur et celui de Cambaie de 19h30 à 5h les nuits des lundi 10 et mardi 11 mai. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 à St Paul de l'échangeur Eperon à la rivière des Galets, travaux de fauchage manuel dans un sens puis dans l'autre du lundi 10 au vendredi 14 mai. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.

RN1 - St Paul / Cap Lahoussaye - Travaux inspection Tunnel

Sur la RN1 à St Paul Tunnel du Cap Lahoussaye sens S/N, travaux d'inspection du tunnel la nuit du lundi 10 mai. Circulation uniquement sur voie réservée de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - travaux d'amélioration écoulement eaux pluviales

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de la bretelle de sortie les Cafés sens N/E, travaux d'amélioration écoulement des eaux pluviales du lundi 10 au vendredi 14 mai. BAU neutralisée de 7h à 15h.

RD41 – St Denis/Route de la Montagne – Travaux de purges

Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de purges de la falaise du lundi 10 au mercredi 12 mai. Coupures de 20 minutes et alternat entre 8h et 16h.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis Barachois - Fermeture

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 9 mai de 14h à 17h. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27