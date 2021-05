Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Mai à 16H04

Ce dimanche 9 mai 2021, Matante Rosina est ravie de ce week-end ensoleillé. Elle pense que le temps d'aujourd'hui sera à peu près identique à celui de la veille. En début d'après-midi, comme tous les jours, la couverture nuageuse s'étale et le littoral continue à être arrosé de beaux rayons de soleil. En fin de journée, quelques pluies feront leur apparition sur les flancs montagneux du Nord et du Nord-Est. Les températures sont en légère baisse par rapport à la veille (Entre 23 et 28°C sur le littoral et entre 14 et 20° dans les Hauts).

