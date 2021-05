Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La police et la gendarmerie donnent leurs bilans du week-end. Du côté des policiers, 110 infractions ont été relevées dont 9 pour utilisation du téléphone au volant. Des conducteurs ont été arrêté pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, allant jusqu'à plus de 2 grammes dans le sang. Du côté des gendarmes, 262 infractions sont enregistrées dont beaucoup pour alcoolémie et conduite après avoir consommé de la drogue. 39 permis ont été retirés et 24 personnes ont reçu une amende pour non respect du couvre-feu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La police et la gendarmerie donnent leurs bilans du week-end. Du côté des policiers, 110 infractions ont été relevées dont 9 pour utilisation du téléphone au volant. Des conducteurs ont été arrêté pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, allant jusqu'à plus de 2 grammes dans le sang. Du côté des gendarmes, 262 infractions sont enregistrées dont beaucoup pour alcoolémie et conduite après avoir consommé de la drogue. 39 permis ont été retirés et 24 personnes ont reçu une amende pour non respect du couvre-feu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)