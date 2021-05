Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Mai à 16H28

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici et il est peu maigre. Plat unique : les employés d'une agence de voyage se mettent à pousser la chansonnette (avec des notes plus ou moins justes) avec humour. "Voyager encore", le titre de leur "tube", raconte les difficultés rencontrées depuis un an par le secteur. (Capture d'écran Horizon Réunion).

