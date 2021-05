Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 07 Mai à 15H33

Les patients en situation palliative du Centre hospitalier universitaire (CHU) et le groupe hospitalier est Réunion (GHER) sont désormais assistés par des Neztoiles. "Professionnels formés à l'accompagnement dans l'imaginaire et aux techniques de bien-être, les Neztoiles pratiquent une forme d'art-soignant sous une apparence heureuse pour aider les adultes ou enfants hospitalisés à désamorcer leurs angoisses et à retrouver des instants de bonheur ou de paix, dans le respect d'une charte déontologique établie" notent les deux centres hospitaliers dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photos: CHU et GHER)

