Le corps d'une patiente a été découvert au Groupe hospitalier de l'est, à Saint-Benoît, ce lundi matin 10 mai 2021. Victime d'une chute mortelle, la thèse du suicide serait privilégiée. Âgée de 72 ans, elle avait été hospitalisée vendredi dernier au sein d'une unité de gériatrie sécurisée. Le CHU a confirmé le décès, indiquant que la patiente "a ce matin échappé à la surveillance des équipes et a chuté du troisième étage". Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte, ainsi qu'une enquête interne "pour faire la lumière sur ce terrible accident". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La Direction et les équipes médicales et soignantes du GHER souhaitent témoigner leur plus grande sollicitude à la famille de cette patiente et leur présenter leurs sincères condoléances" précise le CHU de La Réunion.

La Cellule régionale d’urgence médico-psychologique a été saisie et sera présente dans la journée aux côtés de la famille et des équipes du GHER.