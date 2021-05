Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Candidate aux régionales des dimanches 20 et 27 juin prochains, Huguette Bello était sur le marché du Chaudron ce dimanche 9 mai. L'occasion pour elle d'aller à la rencontre de la population et également d'annoncer le soutien de Frédéric Maillot, artiste et membre fondateur du Parti Croire et Oser qui a "a mené avec un grand courage, il y a plusieurs années, un combat remarqué contre la vie chère" souligne la maire de Saint-Paul. Après cette première visite de terrain de la journée Huguette Bello s'est rendue à la Plaine des Palmistes où les habitants lui "ont fait part de leurs attentes et de leurs difficultés" (Photo D.R.)

Candidate aux régionales des dimanches 20 et 27 juin prochains, Huguette Bello était sur le marché du Chaudron ce dimanche 9 mai. L'occasion pour elle d'aller à la rencontre de la population et également d'annoncer le soutien de Frédéric Maillot, artiste et membre fondateur du Parti Croire et Oser qui a "a mené avec un grand courage, il y a plusieurs années, un combat remarqué contre la vie chère" souligne la maire de Saint-Paul. Après cette première visite de terrain de la journée Huguette Bello s'est rendue à la Plaine des Palmistes où les habitants lui "ont fait part de leurs attentes et de leurs difficultés" (Photo D.R.)