Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Police Nationale a mené une opération "anti-pousse" à Saint-Pierre, au cours de l'après-midi du dimanche 9 mai 2021, dans le secteur de Pierrefonds. Les fonctionnaires de police des commissariats de Saint-Pierre et de la Ravine des Cabris, appuyés par les effectifs de la compagnie départementale d'intervention (CDI) dépêchés spécialement de Saint-Denis, et du service de la police aux frontières (SPAFA) de Pierrefonds, ont procédé au contrôle d'un nombre significatif de véhicules légers et de deux-roues. 65 infractions au Code de la route ont été relevées. "Elle a également empêché la pratique de rodéos sauvages, qui met en danger non seulement les jeunes qui s'y adonnent, mais aussi tous les usagers de la route" précise la préfecture.

