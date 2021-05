Joé Bédier, Maire de Saint-André, et son conseil municipal apportent tout leur soutien à la communauté tamoule de Ravine-Creuse touchée par le terrible incendie du temple Pandialé de Ravine-Creuse. (Photo D.R.)

Je déplore cette situation et j’ai tenu à rencontrer Le Président du temple et les familles présentes cette après-midi sur les lieux afin d’apporter mon soutien. J’ai pu également constater l’ampleur des dégâts dans cet édifice centenaire qui accueille chaque année, le 2 janvier, l’importante cérémonie de la marche sur le feu.

Je tiens à renouveler mon soutien à toute la communauté tamoule de Saint-André et particulièrement à celle qui a l’habitude de fréquenter le temple de Ravine-Creuse. Il est primordial qu’une enquête soit réalisée afin de mettre en lumière cette affaire.

Le temple de Ravine-Creuse fait partie du patrimoine de la Ville de Saint-André et nous devons le préserver. Nos chapelles Saint-Andréennes sont parties intégrantes de notre histoire et véhiculent des valeurs fortes d’entraide et de solidarité. La municipalité sera toujours présente à leurs côtés.