Depuis le début de l'année 2021, 74 cas de leptospirose ont été déclarés, dont 35 au mois d'avril. Cette maladie se contracte au contact d'un milieu humide contaminé par les urines des rats principalement, et peut mener à une hospitalisation voire un décès si elle n'est pas traitée à temps. La leptospirose se manifeste par les symptômes suivants (qui peuvent être facilement confondus avec une dengue ou une infection Covid-19) : fièvre élevée d'apparition brutale, douleurs musculaires et articulaires, douleurs au ventre, nausées, vomissements, maux de tête. En cette période à risque, avec des conditions de température et de pluviométrie favorables à la survie dans l'environnement des bactéries responsables de la maladie, l'ARS appelle à la vigilance. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

