Protection de l'enfance : "on ne veut pas une nouvelle affaire Elianna"

Le procès du meurtre de la petite Elianna, jugé aux assises il y a quelques jours, a fait ressortir certaines failles en matière de protection de l'enfance. Si les services sociaux du Département estiment faire le nécessaire, des associations pointent du doigt une lenteur administrative et un manque de communication dangereux

Covid-19 : la vaccination au Janssen débute à La Réunion

Alors que 30.000 doses sont pour l'heure disponible à La Réunion, la vaccination au vaccin Johnson and Johnson (Janssen) débute ce mardi 11 mai 2021. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 55 ans, en bonne santé ou présentant des comorbidités, sont concernées. Elles ont donc désormais le choix entre le vaccin du laboratoire Johnson and Johnson et celui de Pfizer

Infirmièr.e.s, anesthésistes réanimateurs... chronique d'une carence annoncée

L'appel à la grève lancée au plan national pour les Infirmièr.e.s de réanimation ne tombe pas du ciel. En effet si la crise sanitaire sanitaire est centrée sur la capacité française en lits de réanimation, le coeur du problème réside dans la carence en médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) en Infirmièr.e.s de bloc opératoire diplômé.e.s d'État (IBODE) et autres infirmiers anesthésistes (IADE) On fait le point

Saint-Denis : un marché pour les fleurs et les plantes

Le désormais traditionnel marché aux fleurs et aux plantes n'aura exceptionnellement pas lieu un samedi mais ce jeudi 13 mai, jour de l'Ascension. "Il se tiendra toujours de 9h à 16h sur la place Paul Vergès" indique la mairie de Saint-Denis. L'accès au marché et libre et gratuit. Le port du masque est obligatoire

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel dégagé

Ce mardi 11 mai 2021, Matante Rosina se réveille sous le soleil après quelques pluies hier soir dans l'Est. Au fil de la matinée, les hauteurs s'ennuagent tandis que les côtes et les sommets de plus de 2000 mètres restent ensoleillés. Quelques nuages débordent sur les plages de l'Ouest mais le beau temps prédomine. La mer est agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Ailleurs, la mer est belle à peu agitée.