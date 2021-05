Des essais pilotes de lâchers de moustiques mâles stériles, au sol puis par drone, ont démarré ce mardi 4 mai 2021 Saint-Joseph. Ainsi que l'avait indiqué Imaz Press dès le 20 mai 2020 "le but de réduire, voire d'éliminer localement, les populations d'une des espèces de moustiques vectrices de la dengue" note le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). "Ces lâchers s'inscrivent dans le cadre du projet européen ERC Revolinc et Mosquarel, qui visent à optimiser la lutte contre les insectes nuisibles en utilisant une Technique de l'Insecte Stérile (TIS) dite renforcée"ajoute le Cirad dont nous le communiqué ci-dessous (Phtoo Cirad)

"C’est la première fois que la TIS renforcée et l’utilisation de drones pour les lâchers de moustiques mâles stériles est testée sur le terrain en zone urbaine. Ces essais pilotes visent le vecteur historique de la dengue et du chikungunya à La Réunion : Aedes aegypti. " Deux sites d’étude sur le littoral de la commune de Saint-Joseph ont été ciblées car les populations d’Aedes aegypti y sont isolées, ce qui permet d’espérer leur élimination locale ", explique Jérémy Bouyer, entomologiste au Cirad et coordinateur du projet Revolinc.

Les essais pilotes comprennent deux phases, d’avril à août 2021

Une première phase de marquage-lâchers-recapture a démarré en avril : durant cette phase de six lâchers, 10 000 moustiques mâles stériles sont lâchés par semaine, afin d’estimer leur survie, leur dispersion et leur compétitivité sexuelle avec les moustiques sauvages. Deux techniques de lâcher sont testées : au sol puis par drone (à partir du 4 mai 2021).

La meilleure technique de lâcher sera sélectionnée durant la deuxième phase de lutte, qui aura lieu après une restitution aux élus et aux habitants de la commune de Saint-Joseph, ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Cette phase correspondra au lâcher de 50 000 mâles stériles par semaine.

Des équipes de la mairie de Saint-Joseph et du Cirad ont informé, en porte à porte, durant deux semaines en amont de l'opération, les près 200 foyers riverains de l’opération, afin de répondre aux principales questions qui pouvaient se poser (voir questions / réponses ci-dessous).

Ces essais sont complémentaires de ceux de l’IRD qui visent à contrôler le vecteur principal de la dengue, Aedes albopictus, sur la commune de Sainte-Marie. Le projet Revolinc vise à démontrer que la TIS renforcée permet d’éliminer localement un vecteur relativement isolé comme c’est le cas d’Aedes aegypti à La Réunion. L’objectif est d’éviter la recolonisation des niches écologiques d’Aedes albopictus par Aedes aegypti. " Si ces essais sont concluants sur des populations localisées d’Aedes aegypti, cette solution pourrait alors être déployée à plus grande échelle ", précise Jérémy Bouyer.

Le bilan de ces essais pilotes sera dressé et restitué en août à l’ensemble des acteurs concernés. Si ce bilan est positif, l’approche TIS renforcée et l’utilisation de drones pourraient être déployées également à plus long terme contre Aedes albopictus à La Réunion.

La technique de l’insecte stérile renforcée : une méthode de lutte antivectorielle plus écologique

La Technique de l’Insecte Stérile (TIS) est une méthode de lutte antivectorielle qui consiste à élever en masse des moustiques mâles, les stériliser par irradiation et les relâcher sur le terrain où ils vont stériliser les femelles sauvages. C’est une technique de contrôle des naissances qui, si elle est appliquée suffisamment longtemps, réduit la population cible de moustiques.

Dans le cadre du projet Revolinc (financé par l'Union européenne) coordonné par le Cirad, impliquant l’IRD, la division conjointe FAO-AIEA Insect Pest Control, ainsi que de nombreux collaborateurs français (INRAE, Université de Montpellier, Université de Strasbourg) et internationaux (Tragsa Espagne, Université de Manitoba, AIEA Vienne), la TIS renforcée est évaluée sur le terrain contre les moustiques Aedes vecteurs d’arboviroses comme la dengue et le chikungunya : Aedes albopictus à Valence en Espagne et Aedes aegypti à St Joseph à La Réunion.

Avec la technique de l’insecte stérile renforcée, les insectes mâles sont traités, avant lâcher, par un biocide qu’ils transmettent par contact aux femelles lors de la reproduction ou par simple contact. Ces biocides entraînent la mort de leur progéniture.

Le biocide sélectionné est le pyriproxyfène, un régulateur de croissance inhibant le passage à la forme adulte de l'espèce visée pendant les phases de reproduction et qui amplifie l'effet recherché avec la TIS. Les quantités de pyriproxyfène utilisées sur les mâles stériles lâchés sont infimes et non dangereuses pour l’Homme et l’environnement.

D’où viennent les moustiques utilisés ?

Les moustiques mâles stériles sont produits au laboratoire FAO-AIEA de contrôle des insectes nuisibles, en Autriche, à partir d’une souche réunionnaise qui a été envoyée par l’ARS Réunion. Ils sont envoyés pour les essais pilotes de la TIS renforcée à St Joseph par courrier rapide FedEx dans un système de transport sécurisé selon des méthodes éprouvées par le laboratoire FAO-AIEA avec triple emballage et refroidis à 10°C pour qu’ils dorment pendant le trajet.

Le lâcher de moustiques mâles stériles traités est inoffensif :

• seules les moustiques femelles piquent et non les mâles.

• les insectes stériles ne peuvent pas se reproduire et ne peuvent donc pas s’implanter dans l’environnement.

• la TIS n’introduit pas d’espèces exotiques dans un écosystème.

• le moustique stérile n’est pas un organisme transgénique.

• les moustiques mâles stérilisés par irradiation ne présentent aucun danger pour l’homme : ils ne sont pas radioactifs.

• les quantités de pyriproxyfène utilisées sur les mâles stériles sont infimes et non dangereuses pour l’Homme et l’environnement.

• l’interruption du cycle de reproduction des insectes vecteurs, aussi appelée lutte autocide, est par définition spécifique à chaque espèce.

Les lâchers par drones

Le projet ERC* Revolinc pour ses lâchers de moustiques mâles stériles traités respecte toutes les réglementations et normes européennes exigées lors d’usage de drones. Un pilote de drone certifié et agréé est en charge des lâchers. Une demande d’autorisation a été déposée auprès de la Direction de l’Aviation Civile Océan Indien. Ces lâchers de moustiques mâles stériles n’ont pas pour objectif d’éradiquer l’espèce ciblée, Aedes aegypti, de l’île de La Réunion mais d’éliminer localement une population isolée de ces moustiques.

*ERC : European research council