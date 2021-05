Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Ce mardi 11 mai 2021, Matante Rosina se réveille sous le soleil après quelques pluies hier soir dans l'Est. Au fil de la matinée, les hauteurs s'ennuagent tandis que les côtes et les sommets de plus de 2000 mètres restent ensoleillés. Quelques nuages débordent sur les plages de l'Ouest mais le beau temps prédomine. La mer est agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Ailleurs, la mer est belle à peu agitée.

