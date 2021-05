La Ligue réunionnaise des droits de l'Homme (LDH) se joint au mouvement et soutient la marche des visibilités qui aura lieu ce dimanche 16 mai 2021 à Saint-Denis. La marche est organisée par l'association Requeer dans le cadre de Journée Internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Plusieurs autres associations ont déjà annoncé leur participation à cette action (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans son communiqué appelant à la mobilsation, la LDH rappelle son engagement pour le "respect de la diversité sexuelle et de genre, au respect des droits des personnes, et au refus de toute forme d’oppression, de violences ou de discriminations". Elle "invite tou.te.s les Réunionnais.e.s attaché.e.s aux libertés et aux droits, sans distinction liée au sexe, au genre, à l’origine ou à la religion, à participer à cette marche"

Le cortège partira du jardin de l'état de Saint-Denis dès 14h.

