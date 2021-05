Dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin, Ericka Bareigts et ses colistiers présente de la liste "Avenir" à la Nordev ce mardi 11 mai 2021. La maire de Saint-Denis a officialisé sa candidature le 18 avril dernier, au cours d'un point presse tenu à Saint-Pierre. Après Olivier Hoarau et Patrick Lebreton, deux de ses oppostants au sein de la gauche, elle est la troisième candidate aux régionales à présenter sa liste complète. Ericka Bareigts bénéfice déjà du soutien du parti communiste réunionnais qui a fait ce choix car "plusieurs membres (du PCR) travaillent déjà en co-responsabilité à la mairie de Saint-Denis et à la Cinor" et que "l'expérience partenariale avec Ericka Bareigts est très positive et respectueuse des engagements réciproques". Le maire de Petite-Île, et président de l'association des maires de La Réunion, a lui aussi appelé la à soutenir, tout comme le maire de Saint-Benoît Patrice Selly (Photo rb/www.ipreunion.com)

D'emblée, Ericka Bareigts précise que sa liste est composée à moitié de la société civile, et à moité de personnes engagées politiquement et encartées. "Nous avons un partenariat avec Banian, représenté par Patrice Selly, le maire de Saint-Benoit, mais aussi avec le PS, le PCR et Génération.s" précise-t-elle. L'autre moitié des personnalités sont des personnes engagées "professionnellement et dans les associations". "Je pense que c'est un désir des Réunionnais.es d'avoir des personnes qui approchent l'avenir du territoire sans vision partisane. Je pense que la destinée à la Région mérite un professionnalisme et une technicité dans tous les domaines : santé, culture, sport, économie, éducation…Tous ces sujets qui sont éminemment technique et politique" détaille Ericka Bareigts.

Six membres de la société civile et quatre candidats encartés composent la tête de liste. "Cette liste est représentative des cinq régions de La Réunion. Nous devons absolument parler et connaître les difficultés de toutes les régions. Nous avons composé notre liste avec six candidats du sud, sept de l'est, cinq de l'ouest, quatre des Hauts, et neuf du nord pour les 31 premiers de la liste" continue-t-elle.

"Nous ne réfléchissons pas par commune, nous avons voulu faire la paritié entre ceux qui viennent du privé et du public, 50/50. C'est la complétude de l'approche que nous devons avoir. Cette lliste fait le pari du renouvellement, la moyenne d'âge est de 43 ans, ce qui est jeune. Nous avons une représentation égale des tranches d'âge. La plus jeune de la liste est une étudiante de 19 ans. Les jeunes qui s'engagent ont raison, c'est maintenant que nous construisons la Réunion de demain". "Nous devons protéger notre île, notre jeunesse, notre environnement, mais aussi recréer une nouvelle ambition" énonce-t-elle. La maire de Saint-Denis.

- Un "choix facile" -

Norman Omarjee, avocat et co-listier, indique que "le choix de rejoindre Ericka Bareigts a été très facile : elle a la stature, le programme et le projet pour nous aider à affronter les défis de demain". "Quand on est avocat, on défend tout le monde, quel que soit le milieu social ou l'appartenance politique. Quand nous serons en responsabilité, nous serons les élus de tous. Ce sera la mission qui nous incombera si les Réunionnais.es nous font confiance. On voit beaucoup de colère, d'impatience, mais aussi beaucoup d'espoir pour un changement de politique chez la population" argumente-t-il.

Karine Nabenesa, conseillère régionale de l'opposition, indique avoir " été témoin de la dilapidation de l'argent public, de l'incompétence du président de Région Didier Robert. J'estime que la société réunionnaise souffre d'un certain nombre de déséquilibres, et qu'il nous revient d'y apporter des réponses. Le choix d'Ericka Bareigts a été assez logique : au-delà de sa compétence et d'expérience, je partage avec elle des valeurs de probité et d'exemplarité. Je vois ce qu'elle fait à Saint-Denis, sa façon de décloisonner et d'agir. J'ai hâte de pouvoir la voir faire la même chose à la Région"détaille-t-elle.

Patrice Selly estime de son côté que "les choses ne peuvent plus continuer comme ça, il faut agir pour rendre la fierté et la dignité aux Réunionnais.es. Notre engagement prône la volonté d'installer une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques jeunes. S'engager en politique aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile, mais c'est avant tout construire la Réunion de demain. Cette liste est le renouveau politique" assure le maire de Saint-Benoit.

"Je me pose aussi en défenseur de Saint-Benoit, mais surtout de l'est, cette région qui a accumulé tant de retard ces onze dernières années. Rien n'a bougé, ou pas grand-chose quand on compare la situation dans d'autres micro-régions. Ensemble nous devons construire un nouveau projet réunionnais, il faut que nous soyons capables d'apporter des solutions aux problématiques locales. Je suis persuadé que notre projet, que nous présenterons bientôt, incarne ces problématiques" conclut-il.



Sébastien Guyon, encarté au PS, fustige le bilan de Didier Robert, le qualifiant de "fiasco total". "Il a lamentablement échoué, et laisse La Réunionnais dans un état de délabrement, et de retard de développement. Didier Robert c'est l'homme aux trois "p" : promesses non tenues, l'homme du passé, et l'homme du passif qui lègue un retard total à combler pour les Réunionnais. Le temps est venu de mettre un terme à son mandat et son inaction politique" tacle-t-il;