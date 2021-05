Grace au projet de l'association Nout' Futur, fini les files d'attentes pour récupérer ou fournir un document administratif. Une carte numérique stockerai la carte vitale, les titres de transport, les attestations de la Caisse d'allocations familiales et même de pôle emploi.

Ces documents demandés à chaque nouvelle inscription pourraient être regroupés sur une petite carte également accessible sur smartphone. Les demandes de bourse ou d'accès à des activités extra-scolaire seraient simplifiés et bien plus rapides.

L'association réunionnaise créée en 2019 souhaite offrir aux citoyens réunionnais un accès simplifié aux démarches administratives du quotidien.

L'objectif est de diminuer l'attente aux guichets pour recevoir ou demander un document et de mieux protéger les données personnelles des citoyens. L'association espère accompagner les collectivités locales pour rendre leur service accessible à tous et inclure les Réunionnais qui cumulent exclusion sociale et numérique.

La plateforme permettrait de faire le lien plus rapidement entre les organismes privés et les organismes publics comme l'Etat. Les citoyens réunionnais pourraient accéder à tous leurs documents en ligne et savoir précisément quelles entités ont l'autorisation d'utiliser leurs données.

