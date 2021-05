Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Alors que 30.000 doses sont pour l'heure disponible à La Réunion, la vaccination au vaccin Johnson and Johnson (Janssen) débute ce mardi 11 mai 2021. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 55 ans, en bonne santé ou présentant des comorbidités, sont concernées. Elles ont donc désormais le choix entre le vaccin du laboratoire Johnson and Johnson et celui de Pfizer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

