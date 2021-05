BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mercredi 12 mai 2021 :



- Covid-19 : la situation se dégrade, mais le plan de désescalade reste le même

- Régionales : Michel Vergoz ou la cerise sur la gâteau de Dider Robert

- Covid-19: le pass sanitaire finalement voté à l'Assemblée nationale

- Département : le film "Furcy : le procès de la Liberté" diffusé ce jeudi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Atmosphère plus humide

Alors que la situation sanitaire s'est largement dégradée cette semaine, le calendrier de désescalade reste pour l'heure le même. La Réunion a enregistré 1.193 nouveaux cas en une semaine, ainsi que 16 décès. Trois autres décès ont été annoncés, survenus entre le 1er et le 3 mai, et qui auraient donc dû être comptabilisés lors du bulletin de la semaine passée. Le taux d'incidence continue de grimper et atteint les 139,8 pour 100.000 habitants. "Si à ce stade la dégradation de la situation sanitaire ne remet pas en cause le plan de désescalade, une remobilisation est absolument nécessaire" souligne la préfecture

Si Didier Robert a réussi le pari de l'union "des droites et des centres" pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021, il se targue maintenant d'une prise de choix et de poids, en la personne du maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz, ancien leader socialiste qui a viré ces derniers mois au centre tendance droite version Macron. Ou lorsque l'édile socialiste - c'est lui qui l'affirme -, devient cerise sur le gâteau...

L'Assemblée nationale a finalement voté dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 par 208 voix contre 85 le texte sur la sortie de l'état d'urgence et l'instauration d'un pass sanitaire face au Covid-19, après le couac dans la majorité. En effet, plus tôt dans la journée, à la surprise générale, les députés avaient voté contre l'article clé du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, le MoDem lâchant LREM pour protester contre le flou du texte

Dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et leurs abolitions et à l'occasion des 20 ans de la loi Taubira le portail Outre-mer 1ère diffusé ce jeudi 13 mai 2021 un film de 52 minutes, écrit et réalisé par Pierre Lane : "Furcy : le procès de la Liberté". Cette diffusion fait écho à l'exposition inédite organisée par le Conseil départemental en 2019, qui a reçu le label d'exposition d'intérêt national "L'étrange histoire de Furcy Madeleine 1786-1856". La diffusion est prévue ce jeudi sur le portail Outre-mer 1ère à 18 heures. Une autre diffusion se fera sur France 3 à 00h45. Le film sera disponible en replay sur France.tv pendant sept jours. Nous publions le communiqué ci-dessous

Ce mercredi 12 mai 2021, Matante Rosina profite des quelques averses qui arrose son jardin. Sur l'ensemble de l'île, des nuages se forment, l'atmosphère est plus humide que la veille. Les sommets de plus de 2000 mètres sont épargnés. Dans l'après-midi, des pluies s'invitent dans les Hauts de l'île et débordent sur les côtes sud. En fin de journée, les pluies touchent également Le Tampon. Le vent est faible et la mer peu agitée.