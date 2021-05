Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Dans l'après-midi du mercredi 12 mai 2021 de 14 à 16 heures en agglomération de Saint-Louis, les gendarmes de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière. Ils ont "ciblé les infractions graves génératrices d'accident". Le bilan fait état de 19 infractions, parmi lesquelles 14 usages de téléphone, un non-port de la ceinture de sécurité, un dépassement par la droite et un défaut d'assurance. Un automobiliste a été contrôlé positif au zamal : son permis de conduire a été suspendu immédiate. L'automobile a été immobilisée et placée en fourrière.

Dans l'après-midi du mercredi 12 mai 2021 de 14 à 16 heures en agglomération de Saint-Louis, les gendarmes de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière. Ils ont "ciblé les infractions graves génératrices d'accident". Le bilan fait état de 19 infractions, parmi lesquelles 14 usages de téléphone, un non-port de la ceinture de sécurité, un dépassement par la droite et un défaut d'assurance. Un automobiliste a été contrôlé positif au zamal : son permis de conduire a été suspendu immédiate. L'automobile a été immobilisée et placée en fourrière.