Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Dans une motion votée ce mercredi 12 mai 2021, l'association des maires s'oppose fermement à la fermeture du service d'urologie du CHU nord. Elle "exige des autorités sanitaires et de l'État la suspension immédiate de ce projet de fermeture et la mise en oeuvre des mesures fermes, rationnelles et responsables qui s'imposent pour garantir le fonctionnement normal du service public hospitalier". Elle déclare par ailleurs que la fermeture du service urologie du CHU Nord "est injustifiée, incompréhensible et sera lourde de conséquences sur le plan sanitaire, notamment dans une île où une forte proportion de la population est atteinte de comorbidité".

Dans une motion votée ce mercredi 12 mai 2021, l'association des maires s'oppose fermement à la fermeture du service d'urologie du CHU nord. Elle "exige des autorités sanitaires et de l'État la suspension immédiate de ce projet de fermeture et la mise en oeuvre des mesures fermes, rationnelles et responsables qui s'imposent pour garantir le fonctionnement normal du service public hospitalier". Elle déclare par ailleurs que la fermeture du service urologie du CHU Nord "est injustifiée, incompréhensible et sera lourde de conséquences sur le plan sanitaire, notamment dans une île où une forte proportion de la population est atteinte de comorbidité".