Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ancien dirigeant socialiste et ancien conseiller municipal du Port notamment, Jean-Yves Dalleau est décédé dans la nuit du mardi 11 mai au mercredi 12 mai 2021. Il était âgé de 73 ans. Il résidait Toulouse depuis quelques années et c'est dans cette ville qu'il s'est éteint. Médecin de profession, il s'était engagé très tôt au service de La Réunion et des Réunionnais.e.s. Il a occupé plusieurs fonctions en mandats notamment au sein du conseil régional. A sa famille et à ses proches, Imaz Press présente ses condoléances attristées (Photo rb/www.ipreunion.com)

