Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, est renvoyé en correctionnel le 22 juillet 2021 par le tribunal de Saint-Pierre pour injure publique. Cela fait suite à une plainte déposée le 20 octobre 2020 par Louis Jeannot Lebon, élu de la CASUD, qui affirme avoir été insulté lors d'une réunion publique. Le maire de Saint-Joseph aurait aussi tenu des "propos injurieux" envers André Thien Ah Koon, président de la Casud et maire du Tampon, toujours d'après Louis Jeannot Lebon (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Louis Jeannot Lebon affirme que Patrock Lebreton "a tenu une réunion publique en présence d’une centaine de personnes. Réunion, au cour de laquelle, il s’en est pris violemment à monsieur Thien Ah Koon et à moi-même". Le discours de près de deux heures aurait été enregistré et envoyé au plaignant. "L'enregistrement a été retranscrit par un huissier et communiqué à Madame La Procureur de Saint-Pierre" ajoute-t-il.

Après une mise en examen le 3 février dernier, le parquet de Saint-Pierre a donc renvoyé Patrick Lebreton devant le tribunal correctionnel le 22 juillet prochain.



Sollicité, Patrick Lebreton n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.