Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 10 Mai à 15H22

Ce mercredi 12 mai 2021, Matante Rosina profite des quelques averses qui arrose son jardin. Sur l'ensemble de l'île, des nuages se forment, l'atmosphère est plus humide que la veille. Les sommets de plus de 2000 mètres sont épargnés. Dans l'après-midi, des pluies s'invitent dans les Hauts de l'île et débordent sur les côtes sud. En fin de journée, les pluies touchent également Le Tampon. Le vent est faible et la mer peu agitée.

