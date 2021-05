Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Depuis quelques jours, les maîtres nageurs sauveteurs du poste de secours de l'Hermitage Village, signalent à la Réserve marine la présence de murènes retrouvées mortes dans le lagon proche du poste. "Des agents de la réserve marine ont récupéré deux individus, une grosse murène léopard de plus de 13 kg pour 1.60m de longueur et une murène à tache noire (80 cm de 2 kg) à deux jours d'intervalle" précise-telle. "D'après les premières analyses, elles ne présentent pas de blessures apparentes pouvant relier cette mortalité à de la pêche (harpon, à la ligne)" rajoute-t-elle. Les causes de ces décès restent inconnues pour l'heure (Photo Réserve naturelle marine)

Depuis quelques jours, les maîtres nageurs sauveteurs du poste de secours de l'Hermitage Village, signalent à la Réserve marine la présence de murènes retrouvées mortes dans le lagon proche du poste. "Des agents de la réserve marine ont récupéré deux individus, une grosse murène léopard de plus de 13 kg pour 1.60m de longueur et une murène à tache noire (80 cm de 2 kg) à deux jours d'intervalle" précise-telle. "D'après les premières analyses, elles ne présentent pas de blessures apparentes pouvant relier cette mortalité à de la pêche (harpon, à la ligne)" rajoute-t-elle. Les causes de ces décès restent inconnues pour l'heure (Photo Réserve naturelle marine)