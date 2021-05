Le Grand Raid 2021 se tiendra du 21 au 24 octobre, sur les parcours habituels. Les inscriptions sont terminées pour la Diagonale des Fous et la Mascareigne, où 2.797 et 1.661 traileurs sont attendus. Il reste cependant des places pour le Trail de Bourbon et la Zembrocal. Pour l'heure, un total de 6.523 sportifs ont déjà prévu de participer à cet ultra-trail mythique (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

- Inscriptions -

Cette année plus de coureurs métropolitains et étrangers sont attendus que de coureurs péi. "Il y a quelques cadors mais ils veulent rester anonyme pour l'instant" promet Jean Louis Barbier. Le vainqueur 2019 de la diagonale des fous, Grégoire Curmer, revient en 2021 sur le Trail de Bourbon. Nicolas Rivière, premier coureur pei lors de l'édition 2019 revient également. Le triathlète David Hauss n'est lui, pas encore inscrit mais il devrait prochainement se rajouter aux coureurs. Du coté féminin, la québécoise et championne du Trail de Bourbon 2019 Anne Champagne revient disputer le Trail de Bourbon. Au total, 80 % des inscrits de l'année dernière ont renouvelé leur inscription pour cette année

• Diagonale des Fous : 165 Km, 9.576m D+

- 2.797 inscrits dont 1.126 de La Réunion, 1.481 de France et 190 extérieurs. 562 sur liste d'attente

• Trail de Bourbon : 111 Km, 6.433m D+

- 1421 inscrits, dont 973 de La Réunion, 409 de France et 39 extérieurs. Les inscriptions sont encore ouvertes

• Mascareignes : 74 Km, 4030m D+

- 1661 inscrits, dont 1.163 de La Réunion, 448 de France et 50 extérieurs. 324 sur liste d'attente

• Zembrocal Trail : Relais à 4 – 182 Km, 1.1167m D+

- 644 inscrits, soit 161 équipes. 566 de La Réunion, 70 de France et 8 extérieurs. Les inscriptions sont encore ouvertes

- Le protocole sanitaire -

Le protocole sanitaire est pratiquement le même que celui proposé en 2020, "on s'adaptera, on l'allègera si on peut le faire ou on le durcira, c'est un protocole très évolutif", précise Serge Valgresy, nouveau président de l'association Grand Raid, " pour l'instant on travaille sur le protocole sanitaire le plus complexe." Il est évolutif et sera adapté à la situation que l'on aura au moment de notre dépôt de dossier en préfecture.

"Conformément aux obligations fixées par la loi, aux échanges que l'on aura avec les institutions et les bénévoles intervenants sur la partie médicale des courses, ce protocole sera précisé" souligne l'organisation.

- Les contraintes d'aujourd'hui, ne seront pas les mêmes que celles de demain -

Le gouvernement prévoit un retour progressif vers un dispositif allégé au mois de juillet. Cependant notre protocole est construit sur les recommandations connues à ce jour.

"C'est pourquoi en cas d'assouplissement des recommandations, nos courses étant prévues du 21 au 24 octobre 2021, nous serons prêts (organisateur, concurrents, bénévoles, partenaires, ...), avec l'accord des institutions, et pourrons faire vivre cette grande fête du sport !" expliquent les organisateurs.

- Parcours -

Les parcours restent pratiquement inchangés par rapport à ceux de 2020. Le départ de la Mascareigne est rallongé de 4Km pour éviter les bouchons entre les coureurs. Dans la première partie de la course, le circuit contourne l'ancien sentier, inutilisable à cause d'un éboulis en 2019 mais le kilométrage reste le même.

Même si le Maïdo reste toujours inaccessible depuis l'incendie, l'association Grand Raid reste confiante sur la capacité de l'ONF a réhabilité les sentiers avant la course.

Retrouvez l'interview de Jean-Louis Barbier ci-dessous :

