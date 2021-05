Dans le cadre du Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI), le ministère des Outre-mer a accordé son soutien financier à neuf projets locaux structurants, portés par des collectivités territoriales, pour un montant global de près de 11 millions d'euros. "Le ministre a souhaité plus particulièrement apporter le soutien du Gouvernement à des projets améliorant la qualité des réseaux d'eau afin de les adapter à l'augmentation de la population et de pallier leur vétusté, ainsi qu'à des projets améliorant la cohésion urbaine et la qualité de vie des Réunionnaises et des Réunionnais" a précisé le ministère. Nous publions le communiqué ci-dessous

Deux des projets communiqués avaient déjà fait l’objet d’une publication au regard de leur caractère prioritaire. Il s’agit de la construction de l’école de Mafate à Saint-Paul, menacée d’éboulements suite à l’incendie du Maïdo, ainsi que de la construction d’un complexe sportif dans le quartier prioritaire de la ville du Chaudron à Saint-Denis.



Ensemble des projets soutenus par le ministère des Outre-mer à La Réunion :



• Création d’un pôle d’échange dans la ZAC Roland Hoareau à Saint-Pierre, afin d’améliorer l’accessibilité et l’attractivité du secteur de Pierrefonds, en regroupant les différents services et offres proposés par les deux ZAC. Subvention FEI de 2 500 000 euros (soit 39,5% du coût total du projet)



• Création du complexe sportif dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, ce gymnase multisports aura pour superficie 1400 m² et permettra d’accueillir les nombreuses associations sportives du quartier ainsi que les publics scolaires. Subvention FEI de 2 000 000 euros (soit 63,2% du coût total du projet)



• Modernisation du réseau d’assainissement des eaux usées au Tampon, afin de répondre au fort développement de la population communale du Tampon qui sera bientôt la commune la plus peuplée du bassin Grand Sud. Le projet s'inscrit dans un objectif essentiel de protection environnementale et anticipe des futurs besoins en logement et de leur impact. Subvention FEI de 1 360 000 euros (soit 25,2% du coût total du projet)



• Opération de réhabilitation du centre bourg de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre afin de redynamiser le centre bourg du quartier, en lui donnant une véritable identité urbaine, tout en effaçant son caractère routier. Subvention FEI de 1 340 000 euros (soit 37,5% du coût total du projet)



• Réhabilitation du réseau d’eau de la rue Jules Auber à Saint-Denis. La vétusté des réseaux génère des nuisances récurrentes, ce projet doit permettre de s'affranchir des problèmes de pollution générés par l'exfiltration des eaux usées. Subvention FEI de 975 000 euros (soit 60% du coût total du projet)



• Reconstruction d'une école à Roche Plate dans le cirque de Mafate, ce projet vise à déplacer une école pour des raisons impérieuses de sécurité dans un des villages les plus inaccessibles de France. La solidarité de l’État dans cette démarche est incontournable. Ce projet est déterminant pour l'amélioration des conditions de l'éducation des enfants et favorisera la limitation des déplacements des élèves et du personnel. Subvention FEI de 960 000 euros (soit 80% du coût total du projet)



• Création d'un espace public pour l'accueil d'un marché forain et de festivités aux abords de la station téléphérique "Bancoul" au Moufia, à Saint-Denis.

Subvention FEI de 800 000 euros (soit 48,9% du coût total du projet)



• Extension du cimetière de Saint-Leu qui permettra aussi de réaliser une enceinte clôturée, des travaux de sécurisation par une protection hydraulique, l’aménagement d’emplacements pour de nouvelles concessions et l’aménagement d’espaces boisés. Subvention FEI de 640 000 euros (soit 80% du coût total du projet)



• Construction d'une structure modulaire au stade de football du Bocage, afin de relancer les activités associatives et sportives nécessaires à la résilience post-COVID dans un des territoires les plus fragiles de la commune. Subvention FEI de 120 000 euros(soit 80% du coût total du projet)