BONJOUR LA REUNION - A la une du jeudi 13 mai 2021 :



La dengue fait cinq nouveaux morts et 1.626 malades

La dengue continue de gagner du terrain, alors que cinq nouveaux décès ont été enregistrés en l'espace d'une semaine : un triste record depuis le début de l'année. Au total, dix personnes sont mortes depuis le 22 avril, soit en seulement trois semaines. 1.626 malades ont par ailleurs été recensés en sept jours. Le tout sur un fonds de Covid-19, qui circule plus que jamais dans l'île.

Bonne fête de l'Ascension à tous les catholiques

La fête de l'Ascension est généralement célébrée au Maïdo, où des milliers de fidèles se réunissent chaque année pour les messes traditionnelles. Covid-19 oblige, les cérémonies en grande pompe ne pourront cependant pas se tenir ce jeudi 13 mais 20221, cette année encore. Les messes organisées généralement au parc du Colorado, à Saint-Denis, sont elles aussi annulées. Le diocèse de La Réunion n'a d'ailleurs pas communiqué cette année sur le déroulé des messes

Saint-Paul : la ville réorganise le marché forain du front de mer

La ville de Saint-Paul réorganise le marché forain du front de mer à partir de ce vendredi 14 mai 2021 pour permettre son bon déroulement. Les mesures s'appliqueront tous les vendredis de 4h à 15h, et les samedis, de 4h à 13h. 250 personnes au maximum peuvent se trouver simultanément sur le site, dans le respect du protocole sanitaire. Deux entrées et deux sorties seront matérialisées afin de servir de zones d'attente avec le respect d'une distanciation sociale de 2 mètres et un marquage au sol. Retrouvez ci-dessous les mesures communiquées par la ville de Saint-Paul

En Colombie, un éleveur de bétail a choisi de cohabiter avec les jaguars

Dans les plaines de l'est de la Colombie, les jaguars attaquent le bétail, les éleveurs répondent au fusil et ce depuis des siècles. Mais l'un d'eux a choisi de faire la paix avec le plus grand félin des Amériques. Ces prédateurs, d'une centaine de kilos pour deux mètres de long, traversent souvent la vaste propriété de Jorge Barragan, dans la région de l'Orinoquie. Ils passent très près du cheptel et souvent l'attaquent. Mais depuis une dizaine d'années, cet éleveur bovin de Hato Corozal (Casanare) a mis un frein à l'élevage extensif et parié sur la protection du jaguar qui, estime-t-il, "vaut plus vivant que mort".

La pa Météo France i di, sé zot i di - De belles éclaircies en général

Ce jeudi 13 mai 2021, Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse de café que le ciel sera en général bien dégagé sur l'ensemble de l'île. Les pluies de la nuit dans l'Est s'estompent en cours de matinée sur le littoral. Les cirques conservent de belles éclaircies. Dans l'après-midi, les nuages des Hauts de l'Ouest donnent quelques averses isolées. Le vent souffle en rafales sur le littoral nord et sud. La mer est peu agitée à agitée au déferlement de la houle de Sud-Ouest.