L'éruption débutée le 09 avril 2021 se poursuit, cependant l'amplitude du trémor volcanique (indicateur d'une émission de lave en surface) poursuit sa lente décroissance initiée depuis le 2 mai (Photo OVPF)

Les images des caméras de l’OVPF et de l’OVPF/IRT de ces dernières 24 heures, ainsi que les images réalisées par la SAG et le PGHM lors d’un survol hier aux alentours de 15h30 montrent que les deux cônes sont toujours actifs avec un fort dégazage. Le niveau de lave dans les deux cônes est désormais très bas, et le cône le plus en aval s'est considérablement refermé par rapport à la journée du 11 mai. Le cône le plus en aval projette des fontaines de lave à intervalle de 5 minutes sur une hauteur de 5-6 m au-dessus cône. L’écoulement de la lave à la sortie des bouches éruptives, se fait essentiellement en tunnels et ce jusqu’à la limite supérieure des grandes pentes, où des résurgences de lave sont parfois visibles en surface;

Sur les dernières 24 heures, 4 séismes volcano-tectoniquessuperficiels (entre le niveau de la mer et la surface) ont été enregistrés, tous localisés à l’aplomb des cratères sommitaux. Les flux de CO2dans le sol sont toujours en hausse en champ lointain (région des Plaines).

Sur les dernières 48h, aucune déformation significative n’a été enregistrée. Aucune estimation de débit de lave n’a pu être établie par la plateforme HOTVOLC (OPGC -université Clermont Auvergne), car l’écoulement de la lave désormais en quasi-totalité en tunnel limite considérablement le rayonnement thermique de la coulée.