La fête de l'Ascension est généralement célébrée au Maïdo, où des milliers de fidèles se réunissent chaque année pour les messes traditionnelles. Covid-19 oblige, les cérémonies en grande pompe ne pourront cependant pas se tenir ce jeudi 13 mais 20221, cette année encore. Les messes organisées généralement au parc du Colorado, à Saint-Denis, sont elles aussi annulées. Le diocèse de La Réunion n'a d'ailleurs pas communiqué cette année sur le déroulé des messes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La journée est généralement marquée par un départ à l'aube depuis Petite-France, pour arriver au Maïdo à 8 heures. Les fidèles pourront cette année marquer une petite grasse matinée avant de se rendre à l'église, et ce toujours dans le respect des protocoles sanitaires. Pour la deuxième année consécutive, les célébrations seront bien loin de celles organisées habituellement dans l'île.

- Qu'est-ce que l'Ascension ? -

La fête de l’Ascension célèbre la montée aux cieux de Jésus Christ. Elle tombe chaque année le jeudi car elle se célèbre 40 jours pile après le lundi de Pâques, qui symbolise la résurrection du Christ. Pendant ces 40 jours, le Livre des Apotres relate que Jésus s’est manifesté auprès de ses disciples. Cette fête est l’une des plus importantes du calendrier catholique, et annonce l’arrivée de la Pentecôte, dix jours plus tard.





www.ipreunion.com / [email protected]