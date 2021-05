Le CHU de La Réunion et son service de radiothérapie ont fait l'acquisition d'un nouvel appareil de traitement par radiothérapie. L'HalcyonTM est "à la pointe de la technologie et de l''innovation, et permet d'offrir des traitements rapides, de grande qualité et d'optimiser le confort des patients, déjà fragilisés par leur cancer" assure le CHU. La présentation de l'appareil s'est faite ce mercredi, en présence de Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion. Cinq premiers patients ont pu bénéficier de ce tout nouveau traitement dès le matin. Nous publions le communiqué ci-dessous

Grâce à ce nouvel appareil, le service de radiothérapie pourra traiter plus de patients en une journée, en moyenne 6 patients par heure au lieu de 4 auparavant, et ainsi réduire les délais d'attente entre l'annonce de la maladie et la 1ère séance de traitement, avec également une durée de prise en charge et de séance raccourcie.

" Nous sommes ravis de faire cette acquisition au CHU de La Réunion. C’est aujourd’hui ce qui se fait de mieux comme équipement de radiothérapie, de plus moderne, efficace et de plus sécurisé "- Dr Johann ENCOUA, chef de service de Radiothérapie Moderne et performant, c’est aujourd’hui ce qui se fait de mieux en matière d’équipement de radiothérapie.

L’Halcyon a été développé pour simplifier les traitements grâce à une radiothérapie guidée par l’image, qui permet de positionner les patients de manière très précise et un renforcement de l’identito-vigilance avec une reconnaissance faciale du patient, le tout grâce à l’apport de l’Intelligence Artificielle.

Grâce à ce nouvel outil, le nombre moyen de séances est également réduit, et les lésions sont traitées de manière ultra ciblée avec un haut niveau de qualité et de précision, quel que soit la partie du corps, une avancée et attendue depuis des années par les radiothérapeutes.



La partie permettant de "sculpter" la dose, se déplace 2fois plus vite que sur les équipements plus anciens. Cette rapidité ainsi que la vitesse de rotation plus élevée, permettent d'administrer des traitements de qualité à une vitesse inégalée. Le système est silencieux, facile d'accès et les mouvements de la table de traitement sont plus doux.

" Ce projet s’inscrit également pleinement dans le cadre du projet médical de cancérologie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), avec des ambitions fortes portées par le CHU et les établissements publics membres du GHT ", Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU

Modernisation et renouvellement des équipements de radiothérapie

Toujours dans sa volonté de moderniser le service de radiothérapie afin d’offrir les meilleurs soins aux patients de La Réunion, l’acquisition d’un nouveau scanner a déjà été effectuée l’année dernière.

Dès le mois de mai 2021, un système de repositionnement surfacique sera en outre déployé sur l’Halcyon : Vision RTTM. Ce système sera le seul sur l'île. Une technologie sûre, précise et confortable. Vision RT est une technologie sans contact qui utilise des caméras 3D et la vision par ordinateur pour garantir que les rayonnements soient délivrés en toute sécurité pour les patients.

L’équipe de radiothérapie

A la fin de l’année un nouvel appareil complètera le parc, l’EdgeTM. Son intelligence intégrée et sa précision accrue permettent de contrôler en temps réel les déplacements du patient et de surveiller ses mouvements respiratoires.

Le CHU de La Réunion, avec le renouvellement intégral de son parc de radiothérapie, et sa modernisation permanente au fils des ans, offre aux patients réunionnais le meilleur des traitements de radiothérapie, au niveau des plus grands centres de métropole, et joue pleinement son rôle d’établissement de recours.