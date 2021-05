Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

L'association La Réunion des livres organise du 27 au 29 mai 2021 un salon des auteurs et éditeurs péi au marché couvert de Saint-Paul. Le salon aura lieu de 9h à 18h et accueillera 80 auteurs et illustrateurs et 30 éditeurs. Au programme : rencontres, dédicaces, expositions, ateliers, lectures, conférences pour les enfants et les plus grands... "L'entrée et les animations sont gratuites" indique l'association dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Phoot d'illustration rb/www.ipreunion.com)

