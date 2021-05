BONJOUR LA REUNION - A la une du vendredi 14 mai 2021 :



- Les électeurs ont changé, pas certains élus

- C'est la fin du ramadan : Eïd moubarak

- Les Américains vaccinés peuvent dire adieu au masque

- Élections : c'est le dernier jour pour s'incrire sur les listes électorales

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil généreux

Les électeurs ont changé, pas certains élus

Ça y est "l'union des droites et des centres" est bel et bien lancée. Après Michel Fontaine et d'André Thien Ah Koon ce dimanche 2 mai 2021, certains maires, le président du Conseil départemental, certains sénateurs et un ancien sénateur-maire sont entrés dans la danse ce mardi 4 mai et soutiennent Didier Robert, le président sortant candidat à sa succession. L'image est belle et fraternelle. Mais pas sûr qu'elle passe au sein de la population réunionnaise, loin d'être dupe sur le passé et le passif entre certains de ces élus. Les électeurs ont en effet, changé. Le soutien d'un maire n'est plus la garantie d'une victoire acquise, loin de là. Tout le monde le sait dites-vous ? Pas certains élus visiblement...

C'est la fin du ramadan : Eïd moubarak

C'est ce vendredi 12 mai 2021 que les Musulman.e.s de La Réunion célèbrent la fin du ramadan. Après 30 jours de jeûne, ce jour permet traditionnellement aux familles de se réunir pour un moment de partage et de convivialité. Covid-19 oblige, ces réunions seront, comme en 2020, plus restreintes et marquées par le nécessaire respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Eid el fitr moubarak à toutes et à tous

Les Américains vaccinés peuvent dire adieu au masque

Les Américains vaccinés contre le Covid-19 peuvent dire adieu à l'un des symboles de la pandémie: pour eux, les autorités sanitaires ont levé jeudi leur recommandation de port du masque, un "grand jour" selon Joe Biden. "Si vous êtes complètement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque!", s'est réjoui le président américain depuis les jardins de la Maison Blanche. "Je pense que c'est une étape importante, un grand jour", a-t-il ajouté, appelant tous les Américains n'étant pas encore vaccinés à le faire sans tarder.

Élections : c'est le dernier jour pour s'incrire sur les listes électorales

C'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales ! Eh oui, vous avez jusqu'à ce vendredi soir 14 mai 2021 pour vous inscrire en vue des scrutins des 20 et 27 juin 2021

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil généreux

Ce vendredi 14 mai 2021, Matante Rosina se dit qu'elle adore cette période. En mai, il fait bon et beau. En début de matinée, le soleil est bien présent malgré quelques grisailles dans l'Est. Quelques pluies pourraient concernées les hauts de Saint-Paul. A noter, du vent vers Saint-Joseph, Saint-Pierre et Sainte-Marie avec des rafales proches de 50 km/h. La mer reste forte avec des vagues entre 2 mètres et 2,50 mètres